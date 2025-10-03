Le projet de développement régional du Grand Entremont (VS) clôturé

Keystone-SDA

Promouvoir l'agriculture du Grand Entremont (VS): telle était l'ambition du projet de développement régional (PDR) qui s'est officiellement achevé vendredi sur un bilan positif. Entre diversification des revenus agricoles, synergies avec le tourisme et valorisation des produits locaux, près de 33 millions de francs ont été investis dans la région.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le projet «contribue à renforcer l’image de la paysannerie, tant auprès des acteurs touristiques que de la population locale et des responsables politiques», souligne le canton dans un communiqué. Le PDR, porté depuis 2018 par l’Association pour la promotion de l’agriculture du Grand Entremont (APAGE), a permis la mise en oeuvre d’initiatives concrètes.

Parmi les mesures réalisées, la modernisation du site de transformation et de séchage des plantes de la coopérative Valplantes à Sembrancher. Spécialisée dans les plantes aromatiques et médicinales biologiques de montagne, la société a d’ailleurs accueilli le conseiller d’Etat Christophe Darbellay et d’autres acteurs du projet vendredi, pour marquer la clôture du PDR.

Trois fromageries ont aussi été rénovées ou construites à Orsières, Liddes et Etiez, ce qui permet «une diversification de la production fromagère, un meilleur accueil des consommateurs et une vente locale largement renforcée.» Plusieurs projets d’accueil à la ferme ou à l’alpage ont également vu le jour.

Plus largement, la stratégie de communication a été renforcée, avec notamment la création d’une marque identitaire forte, «Grand Entremont – Le goût des cimes.»

Attentes remplies

«Au final, le PDR Grand Entremont a permis de renforcer l’identitié territoriale, de professionnaliser les circuits courts, de créer des emplois et de soutenir la transition des exploitations vers une agriculture mieux valorisée localement», se réjouissent les autorités valaisannes. Le bilan est donc positif, malgré certains retards, abandons ou dépassements de budgets initiaux, ajoute le Canton.

Le projet, initialement prévu sur six ans, a bénéficié d’une année supplémentaire en raison des contraintes liées au Covid-19. Le PDR a aussi pris de l’ampleur: au total, 33 millions de francs ont été investis, contre les 20 millions prévus au départ.

La part du financement public se monte à environ 11,5 millions de francs, auxquels s’ajoutent des crédits d’investissements de 4 millions de francs. Le crédit-cadre initial (15.6 millions) adopté par le Grand Conseil en 2017 est ainsi «totalement respecté».

Le Grand Entremont regroupe six communes valaisannes: Val de Bagnes, Sembrancher, Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et Bovernier.