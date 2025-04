Le projet de futur centre hospitalier fribourgeois prend forme

Keystone-SDA

Après l'annonce le 11 avril de l’emplacement du futur nouveau centre hospitalier cantonal, l’Hôpital fribourgeois (HFR) lève le voile sur l’état d’avancement du projet. Les tâches ne manquent pas pour un projet phare qui occupera l’HFR et ses partenaires pendant dix ans.

(Keystone-ATS) L’HFR a souhaité doter le projet d’un nom et d’une identité visuelle propre. Appelé « Zenith », en référence au cycle journalier du soleil, qui évoque la vie, la santé et le passage du temps, cette identité s’inscrit dans une « démarche de transition vers l’hôpital de demain, résolument orienté vers l’humain, sa santé et son bien-être », a indiqué l’institution.

Bien plus qu’un projet de construction, Zenith est également celui d’un changement de pratiques et de culture d’entreprise qui a déjà débuté au sein de l’HFR, précise le communiqué publié mercredi. Une des clés de son succès réside dans la concertation et la bonne coordination entre les autorités concernées et les partenaires du projet.

Concours d’architecture

Un comité de pilotage a été ainsi constitué. Il réunit l’Etat de Fribourg, la commune de Villars-sur-Glâne, la Bourgeoisie de Fribourg et l’HFR. Une structure de conduite du projet travaille avec l’appui « ciblé » d’experts internes et externes dans les nombreux domaines concernés (médico-soignant, technique et logistique).

La structure a pour mission de définir les besoins en termes de volumes et d’espaces nécessaires au nouvel hôpital, éléments indispensables du cahier des charges du concours d’architecture qui sera lancé au début 2026. La définition des volumes constructibles prévisionnels fera l’objet de discussions avec les Services de l’Etat.

Est concernée en particulier la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) du conseiller d’Etat Philippe Demierre, chargé de mener le dossier. L’objectif consistera à aboutir à un projet qui réponde à la mission de l’HFR et à la politique sanitaire du canton de Fribourg.

Le futur centre hospitalier s’inscrit dans le cadre du projet de couverture de l’A12 dans le secteur Chamblioux-Bertigny, dans le contournement de Fribourg. Celui-ci comprend, outre le volet sanitaire, la création d’une zone d’activité d’importance cantonale à proximité de la jonction autoroutière et le long de l’autoroute.