Le projet de limitation de vitesse à 30 km/h divise

Keystone-SDA

Le Conseil fédéral veut introduire des règles claires à propos du 30 km/h sur les routes principales des communes. Les partis de gauche et les villes parlent de restrictions massives. Pour l'UDC, en revanche, cette proposition ne va pas encore assez loin.

1 minute

(Keystone-ATS) Les partis et organisations avaient jusqu’à vendredi pour se prononcer dans le cadre de la consultation sur les modifications de l’ordonnance sur la signalisation et de celle sur la protection contre le bruit proposées par le Conseil fédéral.

Selon le projet, l’introduction d’une zone 30 devra à l’avenir être justifiée par l’absence de report de trafic indésirable dans les quartiers. La limitation à 30 km/h restera possible en cas de bruit excessif, mais la priorité sera donnée aux revêtements silencieux.

Les Verts dénoncent un affaiblissement massif de la règle du 30 km/h et mettent en garde contre des coûts plus élevés et davantage de chantiers. L’UDC demande, elle, davantage de limitations, notamment à une durée de huit ans pour les réductions de vitesse sur les routes principales.