Le PS veut un recomptage après l’échec de son initiative

Keystone-SDA

Après l'échec de son initiative dimanche pour 142 voix d'écart, le PS genevois demande à la Chancellerie d'Etat de procéder à un recomptage des bulletins. Le parti estime que la fraude potentielle sur plus de 200 bulletins électoraux à Vernier aurait pu s'étendre à la votation cantonale.

(Keystone-ATS) «Avec un écart aussi minime, il suffirait de 72 votes différents pour inverser le résultat» de la votation sur l’initiative «Pour des soins dentaires accessibles à toute la population», écrit le PS dans une lettre à la Chancellerie d’Etat envoyée mardi. Le parti avait déjà indiqué dimanche qu’il souhaitait un recomptage des bulletins.

Pour le PS, la votation cantonale pourrait aussi être entachée d’irrégularités, au vu des soupçons de fraude concernant l’élection du Conseil municipal de Vernier. Les contrôles du service des votations et élections ont décelé que plus de 200 bulletins électoraux pourraient avoir été remplis par les mêmes personnes. Or cela pourrait aussi être le cas des bulletins de votation, selon le PS.

Au niveau cantonal, l’initiative a recueilli 206 bulletins nuls, dont un quart à Vernier, tandis que 134 bulletins blancs ont été enregistrés dans la commune sur 2549 dans l’ensemble du canton, détaille le parti. Le PS demande à la Chancellerie de ne pas valider le résultat de cette votation avant d’avoir recompté les bulletins et s’être officiellement positionné sur l’impact des votes de Vernier.