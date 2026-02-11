Le PSJ veut impliquer les entreprises dans les places de crèches

Keystone-SDA

Le Parti socialiste jurassien (PSJ) a déposé mercredi à la Chancellerie d'Etat son initiative en faveur d'une contribution financière des entreprises à la création de places dans les institutions d'accueil de la petite enfance. Le texte demande l'instauration d'un système de contribution proportionnelle à la masse salariale.

(Keystone-ATS) Avec son initiative populaire intitulée «Impliquer les entreprises dans les structures d’accueil de l’enfance: un avenir assuré pour les familles jurassiennes», le PSJ veut apporter une réponse au manque de places d’accueil pour les enfants. Il s’agit également d’assurer une répartition équitable des coûts entre les parents, l’Etat, les communes et les entreprises.

Pour le comité d’initiative, cette démarche représente un pas qu’il considère décisif vers une société plus juste où les familles peuvent concilier plus facilement vie professionnelle et vie familiale. Il souhaite que tous les enfants bénéficient des meilleures conditions pour leur développement.

Le PSJ a fait son calcul: avec une contribution fixée à 0,2% de la masse salariale, l’apport des entreprises serait de 5 millions de francs environ. Cela permettrait de créer et de financer 200 places d’accueil supplémentaires.

L’idée de prélever une contribution financière auprès des employeurs pour augmenter le nombre de places en structures d’accueil est déjà appliquée dans la plupart des cantons romands.

Cette initiative, rédigée en termes généraux, est munie de 2500 signatures attestées par les communes alors qu’il en fallait 2000 valables pour qu’elle aboutisse.