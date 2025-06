Le Qatar a « intercepté » des missiles visant une base américaine

Keystone-SDA

Le Qatar a dit lundi avoir intercepté des missiles visant la base américaine située sur son territoire. Selon lui, "l'incident n'a fait ni morts ni blessés".

(Keystone-ATS) « Les défenses aériennes du Qatar ont intercepté avec succès une attaque de missiles visant la base aérienne d’Al- Udeid », la plus grande du Moyen-Orient, a indiqué le ministère qatari de la Défense. L’émirat a affirmé que cette attaque constituait une « violation flagrante » de sa souveraineté.

Un peu plus tôt, les médias d’Etat iranien avaient annoncé des tirs de missiles contre des bases américaines au Qatar et en Irak. « L’opération (de tirs) de missiles iraniens contre les bases américaines situées au Qatar et en Irak a commencé et porte le nom ‘Bénédiction de la victoire' », avait indiqué l’agence officielle Irna.

Des explosions ont été entendues par des journalistes de l’AFP au Qatar, qui abrite la plus grande base américaine du Moyen-Orient.