Le quartier de Rive à Genève pourra devenir plus vert

Keystone-SDA

Une arborisation massive, de grandes zones piétonnes au centre-ville de Genève ou encore une rénovation du réseau d'assainissement des eaux. Le quartier de Rive sera largement changé d'ici cinq ans. Le Conseil municipal a accepté mardi soir un crédit de près de 50 millions de francs.

(Keystone-ATS) Les Vert-e-s se disent soulagés après l’aboutissement de leur engagement, dans la continuité de l’initiative municipale pour un centre-ville piéton et végétalisé. La circulation individuelle de véhicules sera reportée vers la moyenne ceinture, plus loin que le centre-ville.

Selon les Vert-e-s, leur conseillère administrative Marjorie de Chastonay a rencontré les commerçants du quartier pour tenter de garantir une viabilité économique de leurs activités pendant les travaux. Parmi les dispositifs, un échelonnement en plusieurs phases est prévu.

Les accès pour les livraisons et les ayants droit seront maintenus et la rénovation des Halles de Rive sera pilotée en lien avec l’aménagement du quartier.