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Le rail suisse bat un record de fréquentation des voyageurs

Keystone-SDA

Le transport ferroviaire de voyageurs en Suisse a atteint un nouveau record au deuxième trimestre 2026 avec 6,30 milliards de passagers-kilomètres. Le trafic de marchandises est aussi en légère reprise, indiquent jeudi la LITRA et l'Union des transports publics (UTP).

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(Keystone-ATS) Avec 6,30 milliards de passagers-kilomètres, la prestation du transport de voyageurs a progressé de 5,2% par rapport à la même période de l’année précédente. Le précédent record, qui datait du quatrième trimestre 2025, est ainsi dépassé.

Par rapport au premier trimestre 2026, le transport de voyageurs affiche même une hausse de 8,8%. Cette progression s’explique toutefois essentiellement par les variations saisonnières, le deuxième trimestre enregistrant traditionnellement une demande plus soutenue. «Globalement, le deuxième trimestre 2026 confirme la poursuite de la tendance positive ainsi que l’attractivité durable des transports publics en Suisse», souligne le rapport.

Une amélioration encore fragile du fret

Le trafic de marchandises affiche également une légère reprise après plusieurs trimestres difficiles. La prestation de transport a atteint 2,82 milliards de tonnes-kilomètres nettes, soit une augmentation de 2,2% sur un an.

Les auteurs du rapport restent toutefois prudents. Si ces chiffres pourraient témoigner d’une légère stabilisation après plusieurs trimestres de recul ou de stagnation, des défis structurels, des contraintes de capacité et la complexité de la planification sur les principaux corridors de fret continuent de peser sur le secteur.

La demande de sillons, soit les créneaux horaires pour la circulation des trains, a quant à elle légèrement progressé de 0,9% pour s’établir à 53,24 millions de sillons-kilomètres. Cette croissance est principalement portée par le transport de voyageurs.

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