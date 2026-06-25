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Le record de température pour le mois de juin en Suisse a été battu

Keystone-SDA

Un record de chaleur vieux de près de 80 ans est battu. Jeudi, peu avant 15h00, les températures ont dépassé les 37 degrés dans pas moins de quatre stations de mesure. Il s'agit de la température la plus élevée jamais enregistrée en Suisse au mois de juin.

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1 minute

(Keystone-ATS) C’est à la station de mesure de Buchs-Aarau que les températures ont atteint leur maximum vers 14h40, avec 37,2 degrés. A Beznau (AG), elles s’élevaient à 37,1 degrés, et à Würenlingen (AG) ainsi qu’à Bâle-Binningen, à 37 degrés.

Selon l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), le record précédent pour le mois de juin datait de 1947. A l’époque, 36,9 degrés avaient été enregistrés à Bâle-Binningen.

Les journées de canicule se succèdent sans interruption depuis la mi-juin. MétéoSuisse prévoit que la vague de chaleur durera jusqu’à lundi prochain. Le niveau d’alerte canicule le plus élevé est en vigueur dans une grande partie de la Suisse.

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