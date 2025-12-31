Le restaurant de la Breya (VS) a pris feu, pas de blessé

Keystone-SDA

Le restaurant de la Breya, situé au sommet du télésiège de Champex (VS), a pris feu mercredi. Une trentaine de pompiers sont sur le pont. Aucun blessé n'est à déplorer.

1 minute

(Keystone-ATS) Un homme chargé de l’entretien des pistes a alerté la police aux alentours de 17h30 après avoir vu des flammes s’échapper du restaurant, a indiqué mercredi à Keystone-ATS la police valaisanne. Le feu est sous contrôle mais pas encore maitrisé, précise-t-elle.

Une trentaine de pompiers ainsi qu’un hélicoptère d’Air-Glaciers ont été mobilisés. L’incendie, qui est survenu en dehors des heures d’ouverture du restaurant, n’a fait aucune victime. Les causes ne sont pas encore connues.