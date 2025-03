Le retour des astronautes bloqués dans l’ISS avancé à mardi

Le voyage initialement prévu de quelques jours s'est prolongé au-delà de neuf mois. Mais avec un peu de chance, les astronautes américains Suni Williams et Barry Wilmore, bloqués dans la Station spatiale internationale (ISS), pourraient revenir mardi sur Terre.

(Keystone-ATS) Lors d’une rencontre entre des experts de l’agence spatiale américaine Nasa et de l’entreprise spatiale privée SpaceX du milliardaire Elon Musk, les conditions météorologiques ont été analysées, ont indiqué la Nasa et SpaceX. Il en ressort que la nuit de lundi à mardi serait la meilleure période pour le retour.

Il est actuellement prévu que « Crew 9 » quitte l’ISS mardi à 6h05 heure suisse et que la capsule atterrisse peu avant 23h00 dans la mer au large de la côte de l’Etat américain de Floride. Cette planification peut encore être modifiée à court terme pour diverses raisons, est-il précisé. A l’origine, un retour était prévu pour mercredi.

« Crew 10 » remplace « Crew 9 »

Une nouvelle équipe d’astronautes a rejoint dimanche l’SS pour y relever leurs collègues bloqués depuis plus de neuf mois. « Crew 10 » est composé de quatre personnes : les astronautes américaines Anne McClain et Nichole Ayers, l’astronaute japonais Takuya Onishi et le cosmonaute russe Kirill Peskow.

Les Américains Butch Wilmore et Suni Williams sont coincés à bord de l’ISS depuis juin dernier, à la suite de défaillances du vaisseau Starliner de Boeing qui les avaient acheminés. L’appareil, qui effectuait son premier vol habité, avait souffert de problèmes de propulsion et été jugé inapte pour les ramener sur Terre.