Le RFSM lance une campagne de sensibilisation sur la santé mentale

Keystone-SDA

Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) a lancé vendredi une campagne de sensibilisation sous le slogan "Le RFSM est là pour toi", à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale et des 150 ans de l'hôpital de Marsens (FR). Cette opération vise à faire connaître le réseau et à sensibiliser aux troubles de la santé psychique.

2 minutes

(Keystone-ATS) Avec de courtes animations sur les réseaux sociaux, cette campagne aborde par exemple la dépendance aux écrans, les troubles de l’alimentation, le burn-out ou encore la dépression, indique l’hôpital de Marsens vendredi dans un communiqué. Ces contenus renvoient vers une page internet, présentant l’offre du RFSM.

La dernière semaine d’octobre sera consacrée aux proches aidants. A cette occasion, une campagne d’affichage sera mise en place sur les différents sites du RFSM. L’objectif est de mettre en avant les dispositifs de soutien aux proches, notamment la plateforme d’appui animé par le Service social.

Dans les mois à venir, d’autres événements verront le jour, tels qu’une exposition d’oeuvres ou de textes de patients. Le but est de travailler à la «déstigmatisation de la santé mentale et de créer du lien entre le RFSM et la population fribourgeoise dans toute sa diversité», précise l’institution.

Cette campagne marque les 150 ans de l’hôpital de Marsens. Depuis son ouverture le 20 novembre 1875, le site a vécu de profondes mutations avec le développement de la psychiatrie et de la psychothérapie aux 20e et 21e siècles. Aujourd’hui, le RFSM regroupe l’ensemble des prestations hospitalières, les cliniques de jour et les offres ambulatoires classiques ou spécialisées en santé mentale du canton de Fribourg.