Le Sénat américain évite une paralysie budgétaire

2 minutes

(Keystone-ATS) Les sénateurs américains ont validé vendredi soir un accord sur le budget, évitant ainsi la paralysie partielle de l’administration fédérale. L’accord permet aussi de faire un pas vers le bouclage du budget pour l’année 2024 après des mois de divisions.

L’enveloppe de 467,5 milliards de dollars a été approuvée par les deux partis, malgré le désaccord de plusieurs républicains autour de certaines dépenses.

Ce feu vert, qui englobe la moitié des 12 lois devant être adoptées pour l’année 2024, permet à tout un panel d’agences et de ministères de continuer à fonctionner, comme l’agriculture, le commerce, la justice, la science, l’environnement, le logement et les transports, jusqu’à la fin de l’exercice financier, soit le 30 septembre. Sans cet accord de dernière minute, ces administrations auraient été mises à l’arrêt, dans ce que les Etats-Unis appellent un “shutdown”.

Le chef démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a salué un “grand pas” vers l’adoption d’un budget complet pour l’année.

Autre moitié

Le projet de loi avait déjà été adopté mercredi par la chambre des représentants, l’étape la plus critique, car les élus de la frange la plus à droite des républicains, proches de l’ex-président américain Donald Trump, avaient jusqu’ici réussi à bloquer le processus.

Les conservateurs jugeaient entre autres certaines dépenses excessives, citant par exemple un million de dollars pour un centre de justice environnementale à New York, quatre millions de dollars pour une promenade au bord de l’eau dans le New Jersey et 3,5 millions de dollars pour un défilé de thanksgiving dans le Michigan.

L’enveloppe comporte aussi des réductions de budget allant jusqu’à 10% pour certaines agences fédérales qui sont dans la ligne de mire des républicains, comme le FBI ou l’agence de protection de l’environnement (EPA). Le budget “impose de fortes coupes” à ces agences, “qui, sous l’administration Biden, ont menacé nos libertés et notre économie”, a déclaré le président républicain de la chambre des représentants, Mike Johnson.

L’autre moitié du budget, qui comprend des sujets sensibles, comme l’armée ou la sécurité des frontières, a été reportée dans une deuxième enveloppe qui doit parvenir sur le bureau du président Joe Biden d’ici au 22 mars.