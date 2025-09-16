La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Sénat confirme la nomination à la Fed d’un conseiller de Trump

Le Sénat américain a approuvé lundi la nomination par le président Donald Trump d'un de ses conseillers économiques à la Réserve fédérale (Fed), à quelques heures d'une réunion clé de la banque centrale des Etats-Unis.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Tenu par la majorité présidentielle républicaine, le Sénat a voté à 48 voix contre 47 pour confirmer à ce poste Stephen Miran, actuellement à la tête du Comité des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche, lui permettant de siéger mardi et mercredi à la réunion au cours de laquelle la Fed décide du niveau de ses taux directeurs.

