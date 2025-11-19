La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le sénateur Pirmin Bischof, malade, renonce à la session d’hiver

Keystone-SDA

Le conseiller aux Etats alémanique Pirmin Bischof (Centre/SO) ne participera pas à la session d'hiver pour des raisons de santé. Il est atteint d'une grave infection gastro-intestinale, indique le groupe parlementaire du Centre mercredi dans un communiqué.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) M. Bischof se trouve actuellement à l’hôpital et s’est fait excuser à titre préventif pour l’ensemble de la session, précise le groupe parlementaire. La présidence du groupe, normalement assurée par le Soleurois de 66 ans, sera temporairement assumée par sa vice-présidente Brigitte Häberli-Koller (TG).

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision