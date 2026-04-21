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Le savoir-faire de l’Arc jurassien se présente au Siams à Moutier

L'industrie de l'Arc jurassien se présente à Moutier (JU) à l'occasion du Siams, le salon de la chaîne de production des microtechniques, qui s'est ouvert mardi matin et dure jusqu'à vendredi. Pas moins de 14'000 visiteurs sont attendus pour cette 19e édition.

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(Keystone-ATS) Malgré plusieurs désistements en raison de la conjoncture économique morose, le Siams affiche complet, avec 450 exposants.

Actifs dans les secteurs du décolletage, des machines-outils, des périphériques ou encore des logiciels technologiques, les exposants représentent toute la diversité de l’industrie de précision de l’Arc jurassien. Leur savoir-faire profite à l’horlogerie mécanique, aux techniques médicales, à l’électronique, à l’aéronautique ou à l’automobile, entre autres.

Mardi matin, lors de la cérémonie d’ouverture, plusieurs intervenants, dont la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et le ministre jurassien de l’économie Stéphane Theurillat, ont évoqué le contexte difficile dans lequel navigue l’industrie de précision.

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