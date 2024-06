Le secteur de la gestion d’actifs redécolle en 2023

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Le domaine de la gestion d’actifs en Suisse a affiché l’année dernière une solide croissance, faisant fi de la fusion entre les deux géants bancaires UBS et Credit Suisse, selon une étude de la faîtière Asset Management Association.

Après avoir chuté de 12,7% en 2022, les avoirs sous gestion du secteur en Suisse ont rebondi de 8,3% à 3177 milliards de francs l’année dernière, a détaillé la fédération dans son étude annuelle menée avec la Haute-Ecole de Lucerne (HSLU).

La rentabilité du secteur, qui emploie quelque 58’700 personnes, a par contre reculé à un total de 4,1 milliards, après 4,9 milliards en 2022.

“Le rachat de Credit Suisse par UBS a marqué un tournant important pour le secteur suisse de la gestion d’actifs en 2023 et a modifié la structure du marché”, a souligné l’association. En 2023, UBS était en effet le plus grand gestionnaire d’actifs helvétique avec une part de marché de 9,3%, contre 8,3% pour Credit Suisse et 7,9% pour la Banque cantonale de Zurich.

“Grâce à cette acquisition, UBS détiendra potentiellement une part de marché de 18%, mais le paysage concurrentiel, fortement déterminé par la présence de gestionnaires d’actifs étrangers et de grandes banques cantonales, l’empêche d’occuper une position dominante sur le marché”, a poursuivi la faîtière.