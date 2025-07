Le sentier de la Combe Grède à Villeret (BE) à nouveau ouvert

Keystone-SDA

L'itinéraire pédestre entre Villeret (BE) et Chasseral par la Combe Grède est à nouveau ouvert. Très prisé des randonneurs, ce sentier avait été fermé après un éboulement de roches et d'arbres survenu le 7 juin qui avait obstrué partiellement un ruisseau.

1 minute

(Keystone-ATS) Les travaux de remise en état ont pu être réalisés plus rapidement que prévu, a annoncé le Conseil municipal de ce village du Jura bernois. Une entreprise a sécurisé le couloir de l’éboulement par la pose d’un filet de protection provisoire.

Les troncs obstruant le passage du ruisseau ont été évacués par voie aérienne, tandis que le chemin pédestre a été remis en état par le Groupement du sentier de la Combe Grède, avec le soutien de bénévoles du Parc Chasseral.

Ce sentier est un chemin de randonnée de montagne balisé en blanc/rouge/blanc, a rappelé lundi la commune de Villeret. Des chutes de pierres peuvent survenir à tout moment, en particulier dans le secteur des échelles.