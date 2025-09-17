La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le site abandonné par BAT Switzerland à Boncourt (JU) vendu

Keystone-SDA

BAT Switzerland trouve un repreneur pour l’entier de son site de Boncourt (JU), abandonné en 2023, avec à la clé quelque 200 emplois perdus. Depuis, le cigarettier était à la recherche d’un repreneur "solide et sérieux" pour remettre ses bâtiments et infrastructures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) British American Tobacco (BAT) Switzerland voulait s’assurer qu’une «activité professionnelle continuerait à y être exercée, dans l’intérêt de la commune ajoulote et du canton du Jura, a expliqué mercredi la multinationale. La vente du site est effective par ailleurs avec effet immédiat, précise le communiqué.

Comme annoncé en juin 2023, l’entrepôt ainsi que le département d’expédition de BAT Switzerland reste implanté à Boncourt. Il y emploie une vingtaine de personnes. Le repreneur, non mentionné par le vendeur, est la société Loxo Immo, dont l’un des associés est Zhi-Wei Guan, un investisseur asiatique établi à Moutier.

L’information a été donnée par l’intéressé sur les ondes de RFJ. Les groupes horlogers Festina et Lotus seraient sur les rangs pour s’installer à Boncourt prochainement.

