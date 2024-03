Le smartphone de plus en plus utilisé dans le commerce en ligne

2 minutes

(Keystone-ATS) Le smartphone est en voie de supplanter le bon vieil ordinateur dans le commerce en ligne. Dans certaines branches, c’est déjà le cas, selon un sondage de l’Université de Saint-Gall mené auprès de consommateurs.

Plus de la moitié des personnes interrogées (52%) effectuent leurs achats en ligne de vêtements et chaussures à partir de leur smartphone, contre 41% par ordinateur et 7% via une tablette. Le smartphone gagne en importance d’année en année, alors qu’il n’était utilisé en 2017 que par seulement 12% des acheteurs en ligne de vêtements et 39% en 2021.

Les détaillants ont bien compris l’enjeu du smartphone pour toucher et convaincre rapidement les consommateurs, qui achètent parfois directement à partir d’une publicité vue sur les réseaux sociaux, expliquent les auteurs de l’étude.

Ordinateur à ne pas oublier

Dans d’autres secteurs, la part des achats d’e-commerce réalisés sur un smartphone est certes moins élevée, à l’instar de l’électronique (31%) ou de l’alimentaire (43%), mais n’en est pas moins en constante hausse par rapport au dernier pointage en 2021, où elle était respectivement de 20% et 29%.

Les détaillants ne doivent pas pour autant négliger l’ordinateur, qui est utilisé pour des achats plus importants. Ainsi, le montant moyen dépensé lors d’une acquisition via un smartphone atteint 190 euros (près de 183 francs), contre 257 euros pour une transaction via un ordinateur, selon les données récoltées auprès des sondés.

L’étude agrège les réponses de plus de 3000 personnes en Allemagne (47%), en Autriche (26%) et en Suisse (27%).