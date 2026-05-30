Le sociologue Edgar Morin est mort à l’âge de 104 ans

Keystone-SDA

Le sociologue et philosophe Edgar Morin est mort vendredi à l'âge de 104 ans, a appris l'AFP samedi auprès de son épouse. Il était une figure majeure de la vie intellectuelle française.

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(Keystone-ATS) Géant de la pensée marqué politiquement à gauche, il était l’auteur d’une oeuvre très diverse, connue bien au-delà de la France, à contre-courant de la sociologie traditionnelle se présentant comme une réflexion sur l’Homme à partir des données de la science.