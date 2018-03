Le soutien passionné de Pascal Couchepin

Ce contenu a été publié le 14 février 2003 12:12 14. février 2003 - 12:12

Avant le début de la finale de la Coupe de l'America, le président de la Confédération a tenu à adresser une lettre d'encouragement à tout l'équipage d'Alinghi. La voici in extenso:

Cher Monsieur Bertarelli,

Chers amis d'Alinghi,



Permettez-moi d'abord de vous réitérer mes plus vives félicitations, au nom du Conseil fédéral et du peuple suisse, après votre superbe victoire dans la Coupe Louis-Vuitton, l'un des plus grands trophées du monde de la voile. Pour une nation qui n'a pas d'accès à la mer, il s'agit d'un exploit sportif remarquable qui fera date.



L'exploit d'Alinghi est celui d'un pays qui surprend, qui investit, qui a confiance dans l'avenir. Vous portez les couleurs d'une Suisse multiculturelle, ouverte et créative.



Une Suisse multiculturelle car l'équipage d'Alinghi, avec sa quinzaine de nationalités, est représentatif d'un pays qui accueille un tiers d'étrangers ou de descendants d'immigrés.



Une Suisse ouverte au monde car elle figure parmi les dix plus grands investisseurs mondiaux.



Une Suisse créative car elle est en tête des pays qui dépensent le plus pour la recherche. Ce n'est pas un hasard si une partie du succès d'Alinghi provient de sa collaboration avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans les technologies de pointe.



Alinghi c'est encore un esprit d'équipe et une attitude qui peuvent servir d'exemple. C'est le choix de l'action contre l'immobilisme, de l'optimisme contre la nostalgie, de l'ouverture au monde contre le repli identitaire. C'est l'affirmation d'une Suisse qui ose prendre des risques pour gagner.



Chers amis d'Alinghi, le plus difficile reste à faire. Vous pouvez remporter la Coupe de l'America qui reviendrait en Europe pour la première fois depuis 152 ans.



Le gouvernement et le peuple suisse vous apportent leur soutien. De nombreux compatriotes et amis passeront quelques nuits blanches devant leur écran de télévision pour encourager le Défi suisse. Malgré la distance, l'enthousiasme de tout le pays est immense.



Je ne pourrai malheureusement pas me rendre à Auckland mais sachez que je suivrai vos régates avec passion.



A tout l'équipage, bonne chance et surtout bon vent!



Pascal Couchepin

