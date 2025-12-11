Le Sud-Coréen Do Kwon écope de 15 ans pour faillite frauduleuse

Le magnat sud-coréen des monnaies numériques, Do Kwon, accusé d'être à l'origine d'une faillite frauduleuse de plus de 40 milliards de dollars en 2022, a été condamné jeudi à 15 ans de prison à New York. Il avait fait fortune en lançant le Terra.

(Keystone-ATS) Agé de 34 ans, l’ancien cofondateur et patron de Terraform Labs, qui faisait face au départ à neuf chefs d’accusation, a plaidé coupable pour deux d’entre eux: complot en vue de fraude et fraude électronique.

Après avoir fui la Corée du Sud et Singapour, où était basée sa société, Do Kwon avait été arrêté au Monténégro avec son directeur financier. Réclamé à la fois par les autorités américaines et coréennes, il avait finalement été extradé vers les Etats-Unis en fin d’année dernière.

Diplômé de Stanford, passé par Apple et Microsoft, l’entrepreneur avait connu un succès rapide, attirant des milliards d’investissements en lançant en 2020 le Terra, présenté comme un «stablecoin», c’est-à-dire une devise numérique dont le cours était théoriquement arrimé à une devise classique, en l’occurrence le dollar.

Recherché par la Corée du Sud

Mais à la différence d’autres monnaies électroniques de ce type, comme le Tether ou l’USDC, le produit de la vente de Terra n’a pas été placé dans des actifs sûrs, comme du numéraire ou des obligations d’Etat, susceptibles d’être récupérés rapidement en cas de problème. Terraform Labs, l’entreprise fondée par Do Kwon, faisait reposer la valeur du Terra sur un algorithme.

Au printemps 2022, après la dégringolade de l’autre cryptomonnaie créée par Terraform Labs, le Luna, le Terra a fait l’objet de ventes massives par des investisseurs devenus suspicieux.

La valeur du Terra est descendue au-dessous d’un dollar, ce qui a poussé Terraform Labs à utiliser la presque totalité de ses réserves pour soutenir Luna et Terra, en vain. Au total, l’effondrement des deux cryptomonnaies a réduit de plus de 40 milliards de dollars la valeur des avoirs de leurs détenteurs.

Do Kwon risque également une peine de prison en Corée du sud, où une procédure contre lui est en cours.