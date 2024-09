Le suspect qui a voulu tirer sur Trump inculpé

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’homme suspecté d’avoir essayé de tirer sur Donald Trump en Floride, Ryan Routh, a été inculpé mardi de tentative d’assassinat d’un candidat à l’élection présidentielle, ont annoncé les autorités judiciaires américaines.

Ryan Routh, 58 ans, a été arrêté le 15 septembre après avoir été mis en fuite par les agents du Secret Service qui l’avaient repéré avec une arme à proximité du parcours de golf sur lequel jouait Donald Trump.

Le suspect était jusqu’à présent poursuivi pour détention illégale d’arme en raison de son casier judiciaire et de possession d’une arme au numéro de série effacé.

Le nouvel acte d’accusation a été émis mardi en fin de journée par un « grand jury » – commission de citoyens investie de pouvoirs d’enquête – à Miami, en Floride (sud-est), a précisé le ministère de la Justice dans un communiqué.

Le dossier a été assigné aléatoirement à la juge Aileen Cannon, qui a rendu en juillet une décision très favorable à l’ex-président républicain dans un autre dossier.

Aux deux chefs d’accusation initiaux ont été ajoutés ceux de tentative d’assassinat d’un candidat à l’élection présidentielle, de détention d’arme en feu en vue de la commission d’un crime violent, et d’agression d’un agent fédéral.

Ce dernier chef fait référence à l’agent du Secret Service dont il est accusé d’avoir entravé la mission de protection de l’ex-président pendant sa partie de golf. Un juge fédéral a décidé lundi le maintien en détention de Ryan Routh.

Selon l’analyse par le FBI, la police fédérale américaine, du bornage de ses téléphones, il se trouvait depuis le 18 août en Floride et ses appareils ont été localisés à de multiples reprises entre cette date et le 15 septembre près du golf de Donald Trump et de sa résidence de Mar-a-Lago.

Avant d’être repéré et mis en fuite, il avait également passé près de 12 heures aux environs du club de golf de Donald Trump, avait indiqué l’accusation la semaine dernière.

L’ex-président républicain avait déjà échappé de peu le 13 juillet à une tentative d’assassinat lorsqu’un tireur avait ouvert le feu pendant un meeting en Pennsylvanie (nord-est), le touchant à l’oreille et tuant un membre de l’assistance.