Le Synode augmente le montant pour la Maison des religions à Berne

Keystone-SDA

Le Synode, le parlement des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, a approuvé une augmentation de la contribution à la Maison des religions à Berne. L'institution, qui se consacre au dialogue interreligieux, se trouve dans une situation financière tendue.

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(Keystone-ATS) Dans un monde marqué par les conflits, «ce lieu de dialogue et de voisinage pacifique est un signal fort en faveur de la paix et de l’ouverture envers tous les êtres humains», a indiqué jeudi ce parlement ecclésial réformé, qui s’est réuni mardi et mercredi à l’Hôtel du gouvernement à Berne.

Le Synode a approuvé un crédit d’engagement annuel de 150’000 francs. De 2027 à 2030, ce montant, augmenté de 30’000 francs, doit contribuer à détendre la situation financière de la Maison des religions, située sur l’Europaplatz à Berne.

Dans ce centre interreligieux et interculturel, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindous, alévis, juifs, sikhs et bahaïs dialoguent les uns avec les autres. Différentes religions y disposent de locaux. La Maison a été inaugurée le 14 décembre 2014.

Oui à la promotion d’une Eglise inclusive

Le Synode a également approuvé mercredi un concept de promotion pour une Eglise inclusive destinée aux adultes en situation de handicap cognitif. Lors du Synode d’hiver 2024, l’objet avait été renvoyé.

«L’accent est désormais mis sur la promotion de projets concrets dans les régions ecclésiastiques et dans les paroisses, donc plus proche du terrain», peut-on lire dans le communiqué.