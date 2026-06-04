Le taux de chômage reste stable en mai
Le marché du travail en Suisse n'a connu que de légères variations en mai, le nombre d'inscrits aux Offices régionaux de placement (ORP) ayant reculé de 1,8% sur un mois à 140'275.
(Keystone-ATS) Le taux de chômage a fait du surplace à 3,0%, selon les indications publiées jeudi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco).
Les chiffres corrigés des variations saisonnières (CVS) ont connu l’évolution inverse, puisque le nombre de sans-emploi a progressé de 1,8% à 144’652 inscrits, pour une proportion en hausse de 0,1 point de pourcentage à 3,1%.
Le Seco a dénombré 11’709 chômeurs dans la catégorie des 15 à 24 ans, soit un tassement de 1,0%. Le taux s’est maintenu à 2,7% pour les jeunes. La proportion est identique chez les seniors (2,7%) après un repli de 1,2% à 39’371 inscrits.
Le nombre de demandeurs d’emploi a également connu une baisse en mai, ceux-ci atteignant 225’475 (-2,2%), pour un taux raboté de 0,1 point à 4,8%. Mesuré sans les variations saisonnières, cet indicateur est demeuré stable à 4,9%, alors que les demandeurs se sont révélés légèrement plus nombreux (+0,6%) à 230’443.
Les postes vacants annoncés aux ORP ont reculé sensiblement – de 7,7% – à 29’009, mais une forte majorité (près de 65%) sont soumis à l’obligation d’annonce.
Au cours du mois de mars, le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage s’élevait à 2628, un chiffre en forte hausse de 13,2% (+307) sur un mois.