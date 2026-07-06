Le taux de chômage s’affaisse sous les 3% en juin

Keystone-SDA

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Le marché de l'emploi s'est quelque peu détendu en juin, le taux de chômage reculant de 0,1 point pour s'établir à 2,9%. Le nombre de chômeurs a diminué de 1,8% ou 2524 personnes en glissement mensuel, mais augmenté de 8,6% sur un an.

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(Keystone-ATS) Corrigé des variations saisonnières, le taux de chômage s’est maintenu à 3,1% d’un mois à l’autre, soulignent lundi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) dans son point de situation régulier.

Le nombre de jeunes de 15 à 24 ans au chômage a marginalement progressé, de moins de 40 personnes ou 0,3%, sans incidence sur un taux de désoccupation de 2,7%. Ce taux chez les 50-64 ans s’est amenuisé de 0,1 point de pourcentage à 2,6%.

Contrairement au nombre de chômeurs, celui des demandeurs d’emploi a progressé de 316 personnes, pour un taux maintenu à 4,8%.

Les dernières données disponibles indiquent que le nombre de personnes ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage en avril a reculé de 68 personnes sur un mois à 2569.