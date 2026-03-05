La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le taux de chômage stable en février

Keystone-SDA

Le taux de chômage en Suisse a fait du surplace en février à 3,2%, après deux mois de progression. Le niveau de sans-emploi reste ainsi à son niveau le plus élevé depuis avril 2021.

(Keystone-ATS) Pendant le mois sous revue, le nombre de chômeurs s’est contracté de 0,8%, ou de 1204 personnes, par rapport à janvier. Mais sur un an, leur nombre a bondi de 11,5% ou de 15’630 personnes, a détaillé jeudi le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) dans son rapport mensuel.

Diverses branches ont enregistré un nombre élevé de nouveaux chômeurs, notamment dans le commerce et l’entretien de voitures (+14,8% sur un an), qui comptabilise avec près de 20’400 personnes le nombre le plus important de personnes sans emploi. Le secteur de la santé et du social (+15,3%), l’hôtellerie et la restauration (+8,1%), ainsi que le commerce de gros (+19%) et de détail (+12,4%) ont également enregistré des accélérations importantes.

Parallèlement, quelque 48’145 postes vacants étaient annoncés aux Offices régionaux de placement, en baisse de 1,6% sur un mois.

