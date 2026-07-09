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Le Tessin autorise le tir d’un loup dans la vallée de Blenio

Keystone-SDA

Le Tessin a autorisé le tir d'un loup dans la vallée de Blenio. Au moins neuf chèvres ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi sur l'alpage de San Martino dans la commune d'Acquarossa. Cette zone ne pouvait pas être protégée par des mesures raisonnables.

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1 minute

(Keystone-ATS) Le tir devra avoir lieu dans le périmètre déterminé par l’office tessinois de la chasse et de la pêche, a communiqué jeudi le gouvernement cantonal. L’autorisation est valable dès vendredi.

Dans la zone de présence du loup, des animaux d’élevage au pâturage ne peuvent être protégés par des mesures proportionnées. Il convient d’empêcher que ces animaux ne subissent d’autres attaques. Les conditions requises pour l’abattage d’un loup isolé sont donc remplies.

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