La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le Tessin retient les remboursements d’impôts à la Lombardie

Keystone-SDA

Le Tessin a décidé de suspendre à titre préventif le versement des remboursements d'impôts à la Lombardie pour l'année en cours. Cette région avait annoncé son intention de percevoir à partir de l'automne une "taxe santé" auprès des frontaliers travaillant en Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le gouvernement tessinois attend du Conseil fédéral qu’il protège les intérêts de la Suisse et du canton du Tessin, a déclaré mardi devant les médias le président du gouvernement tessinois, Claudio Zali.

Jusqu’à ce que le Conseil fédéral, le gouvernement italien et la Lombardie fournissent la «clarté politique et juridique» nécessaire, le Conseil d’État a décidé de retenir, à titre préventif, 46% des remboursements d’impôts prévus pour cette année.

Cette décision s’appuie notamment sur un avis juridique de l’Université de Fribourg, a précisé M. Zali. Celui-ci conclut que la «taxe sur la santé» enfreint les accords fiscaux entre la Suisse et l’Italie.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision