Le théâtre créatif de Marie Ducaté au Musée Ariana

Keystone-SDA

A Genève, le Musée Ariana consacre dès vendredi une exposition monographique à Marie Ducaté. Dans un espace où se côtoient des objets en céramique, papier calque, aquarelle, textile et verre, l'artiste française lève un voile sur l'aménagement de son atelier.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’artiste, qui a une formation initiale en peinture, investit de nombreux médiums depuis les années 1980. L’exposition «Marie Ducaté. Simultanés» invite à explorer la sensualité des matières au travers d’une sélection de 130 oeuvres jouant d’une large palette chromatique, indique le Musée suisse de la céramique et du verre.

L’exposition, qui dure jusqu’à fin novembre, est accompagnée de visites commentées et d’ateliers pour les adultes et les enfants. Marie Ducaté animera un workshop sur le calque et l’aquarelle.

www.musee-ariana.ch

