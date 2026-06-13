Le Théâtre Kléber-Méleau (TKM) dévoile sa saison 2026-2027

Keystone-SDA

Le Théâtre Kléber-Méleau (TKM) à Renens a présenté samedi en fin d'après-midi sa saison 2026-2027. Quatorze spectacles, dont une nouvelle version de "La Visite de la vieille dame" de Friedrich Dürrenmatt, pour 69 représentations au total, sont annoncés. La musique n'est pas en reste, avec les récitals d'opéra en collaboration avec l'Opéra de Lausanne et le retour des bals littéraires.

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(Keystone-ATS) Il s’agit de la 11e saison de son directeur Omar Porras. Depuis son arrivée à la direction du TKM en 2015, le théâtre a produit 19 créations, participé à quinze coproductions et totalisé 967 levers de rideau, souligne l’institution dans un communiqué.

Evénement-phare de la saison, Omar Porras présente une nouvelle version de «La Visite de la vieille dame» de Friedrich Dürrenmatt. Cette création marque la quatrième reprise d’un spectacle fondateur dans l’histoire du Teatro Malandro et du parcours du metteur en scène.

Oeuvre emblématique

Créée pour la première fois en 1993, cette oeuvre emblématique a contribué à façonner l’esthétique du Teatro Malandro et à faire connaître le travail d’Omar Porras sur la scène internationale. Forte d’environ 300 représentations dans plus de 60 lieux en Suisse et à l’étranger, cette création a obtenu le Prix romand des spectacles indépendants et demeure l’un des spectacles les plus marquants de son répertoire, rappellent les responsables du TKM.

«Cette nouvelle version s’inscrit dans une démarche de reprise du répertoire, de transmission et d’actualisation. Omar Porras retrouve aujourd’hui cette oeuvre avec une nouvelle génération d’interprètes, tout en poursuivant le dialogue entre mémoire et création qui caractérise son travail», expliquent-ils.

«Dans un contexte contemporain où les questions de justice, de réparation et de responsabilité collective résonnent avec une acuité particulière, cette relecture de Dürrenmatt révèle toute la force et la modernité du texte», est-il aussi souligné.

«Dom Juan» de Molière

La programmation 2026-2027 réunit plusieurs figures importantes de la scène romande et francophone. Le TKM accueillera «Neolithica» du metteur en scène genevois Dominique Ziegler, une fresque historique et politique qui interroge les origines de nos sociétés contemporaines.

Le Neuchâtelois Robert Sandoz, directeur du Théâtre du passage, présentera sa dernière création dans une nouvelle lecture de «Dom Juan» de Molière. Autre temps fort: «Minotaure», d’après Friedrich Dürrenmatt, réunira Robert Bouvier dans un seul-en-scène mis en scène par Jeanne Pasquier, comédienne du Teatro Malandro qui signe ici sa première mise en scène.

Le TKM accorde une place importante aux spectacles destinés à toutes les générations. Présenté en co-accueil avec Le Petit Théâtre de Lausanne, «Fusées» de Jeanne Candel invite petits et grands à un voyage intersidéral nourri par la seule magie du théâtre.

Conférences-brunch

Le public pourra aussi découvrir «Le Carnaval des animaux» de Julio Arozarena en collaboration avec la compagnie Zappar, une création mêlant théâtre, danse et musique autour de l’oeuvre de Camille Saint-Saëns.

La musique traversera à nouveau la saison avec les récitals proposés en collaboration avec l’Opéra de Lausanne ainsi qu’avec «Eclats d’exil», une rencontre entre les artistes afghanes Elaha Soroor et Mashal Arman, où «patrimoine musical, poésie et création contemporaine dialoguent avec force et sensibilité».

L’esprit festif des Bals littéraires, transformant le théâtre en piste de danse et laboratoire d’écriture collective, est reconduit. Enfin, cinq conférences-brunch («Dimanches matin») propose au public d’approfondir les thématiques des spectacles en compagnie de personnalités reconnues.