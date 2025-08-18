La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Tierspital de Berne, évacué en raison d’un incendie, a réouvert

Keystone-SDA

Le Tierspital de Berne a réouvert lundi après une évacuation due à un incendie. Celui-ci s'était déclaré dans une annexe de l'hôpital vétérinaire vers 11h00. Aucun blessé n'est à déplorer.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le centre d’urgence, les salles d’opération et les salles de réveil ont été évacués par mesure de précaution, indique l’hôpital dans un communiqué.

Une forte détonation a été entendue peu après 11h00 dans le quartier de la Längasse à Berne. De la fumée noire visible loin à la ronde s’élevait de la zone, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Une forte odeur se dégageait également du sinistre. L’application Alertswiss a conseillé aux habitants du quartier de fermer les fenêtres.

