Le toit d’une disco s’effondre à Saint-Domingue: au moins 44 morts

Keystone-SDA

Au moins 44 personnes sont mortes et plus de 150 ont été blessées dans l'effondrement au cours de la nuit de lundi à mardi à Saint-Domingue du toit d'une discothèque où se produisait le célèbre chanteur de merengue Rubby Perez, selon un bilan encore provisoire.

(Keystone-ATS) Environ 400 sauveteurs ont été déployés sur place, ont assuré les autorités. Les médias locaux estiment qu’entre 500 et 1000 personnes se trouvaient au moment du drame au Jet Set, un établissement de la capitale dominicaine très prisé des noctambules.

« Ca été d’un coup. J’ai pensé que c’était un tremblement de terre, alors je me suis jeté au sol et j’ai couvert ma tête », a raconté à la presse Enrique Paulino, le manager de l’artiste.

« Vivant »

« Un de nos saxophonistes est mort, nous avons essayé d’aller dans la zone où était Rubby mais, là-bas, les décombres étaient trop importants », a-t-il poursuivi. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, on peut voir que le toit s’est effondré pendant que l’artiste était sur scène.

La fille du chanteur, Zulinka Perez, a réussi à s’échapper. Elle a affirmé aux médias que son père était « vivant », sans toutefois avoir pu le voir ou avoir une confirmation officielle de son état.

Des dizaines de proches des victimes se sont regroupés devant les hôpitaux ou sur le site pour avoir des nouvelles de leurs proches.

« Nous sommes désespérés », a confié à la chaîne dominicaine de télévision SIN Regina del Rosa, dont la soeur était sur les lieux quand la tragédie s’est produite.

Il y a « 44 morts selon les données préliminaires, nous continuons à travailler », a dit aux médias Juan Manuel Mendez, le directeur du Centre des opérations d’urgence, sans donner de détails sur leur nationalité.

Il y a eu « 145 transferts (transports d’ambulance) » vers différents centres hospitaliers, a-t-il ajouté.

Lors du précédent bilan, il avait précisé qu’une ambulance pouvait transporter plusieurs blessés. Il avait alors aussi souligné « que beaucoup de personnes sont sorties d’elles-mêmes avant que la structure ne s’effondre » vers 1h00 du matin (5H00 GMT).

« Tant qu’il y aura un espoir (…), nous allons rester ici tant qu’il y des proches qui réclament un parent » à rechercher des survivants, a-t-il promis.

Citant le manager, il a précisé que le chanteur Rubby Perez était en « bonne état » de santé.

Il a également réitéré les appels à la population à donner son sang.

« Tragédie »

Le Jet Set organise un concert ou une fête tous les lundis soirs, selon des médias. La présence de Rubby Perez, 69 ans, auteur de nombreux tubes, avait attiré de très nombreux spectateurs.

Interrogée par SIN, une cliente de la discothèque, Iris Pena, raconte, qu’elle s’est échappée avec son fils de nationalité française : « À un moment donné, il a commencé à tomber comme de la terre dans la boisson sur la table. J’ai demandé aux agents de sécurité (…) si la terre avait tremblé (…). Une pierre est tombée et a fissuré la table où nous étions et nous sommes sortis ».

« Mon fils allait retourner chercher son sac (…), les débris sont tombés (…) L’impact a été si fort, comme si cela avait été un tsunami ou un tremblement de terre. Un miracle de Dieu (que je sois vivante) », ajoute-t-elle.

« Le principal objectif est de sauver des vies (…), nous sommes profondément touchés », a déclaré dans la matinée sur place à la presse le président dominicain Luis Abinader, qui a décrété trois jours de deuil national en hommage aux victimes de la « tragédie ».

« Tous les organismes de secours participent sans relâche aux efforts de sauvetage. Nos prières accompagnent les familles affectées », avait-il auparavant écrit sur X.

Le chef de l’Etat a aussi précisé que la gouverneure de la province de Monte Cristi (nord-est) Nelsy Cruz faisait partie des personnes ayant péri au Jet Set.

Sur des images aériennes, on voit un grand trou à la place du toit de l’établissement et une grue blanche retirer des décombres tandis que les sauveteurs s’activent.

La discothèque a quant à elle diffusé un communiqué dans lequel elle assure avoir « collaboré de manière totale et transparente avec les autorités pour aider les victimes et clarifier ce qui s’est passé ».

La République dominicaine a réorienté avec succès son économie vers l’industrie manufacturière et surtout le tourisme, avec plus de onze millions de visiteurs en 2024, selon le ministère du Tourisme. Ceux-ci sont attirés par les plages, la musique, la vie nocturne et l’architecture coloniale de Saint-Domingue. Ce secteur génère environ 15% du PIB.