Le toit de l’église des Cordeliers doit être rénové à Fribourg

Keystone-SDA

Le toit de l'église du couvent des Cordeliers, à Fribourg, est en mauvais état. Des travaux de rénovation doivent être entrepris urgemment pour près d'un million de francs. La construction de l'édifice, sis non loin de la cathédrale Saint-Nicolas, remonte au 13e siècle.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Il y a des tuiles cassées ou manquantes. Sur les côtés ombragés, il y a aussi pas mal de mousse apparue au fil du temps», a expliqué jeudi au média en ligne Frapp et sur les ondes de RadioFr. Lukas Camenzind, le responsable des archives et de la bibliothèque au couvent des Cordeliers.

Propriétaire des lieux, la communauté franciscaine cherche du soutien pour financer les 894’000 francs du chantier. Les derniers travaux de rénovation datent de plus de 40 ans, précisent RadioFr. et Frapp dans leur sujet. Les chutes de tuiles menacent les passants, en particulier du côté de la rue de Morat.

Soutiens à activer

La recherche des fonds ne s’apparente pas à une sinécure dans la mesure où l’ordre ne perçoit pas d’argent de l’impôt ecclésiastique, car il n’est pas rattaché à une paroisse.»Nous allons engager une campagne de demandes par courrier», indique le père Daniel Brocca, le gardien du couvent.

«Essentiellement des entreprises, comme par le passé, mais il existe aussi des fondations religieuses et civiles», ajoute-t-il. Les moines espèrent également recevoir le soutien de la Loterie romande et de privés. Selon eux, l’enjeu consiste à préserver leur lieu de culte, mais encore de protéger un patrimoine historique.

Le canton de Fribourg et la Confédération devraient payer la moitié du montant sous la forme de subventions, pour autant que la totalité du financement soit bouclée. Il faut dire que l’édifice religieux revêt une importance nationale. Jusqu’au 15e siècle, l’église était la plus grande et la plus importante de la ville de Fribourg.

Des contraintes

Le site étant protégé, le Service cantonal des biens culturels impose des exigences strictes pour conserver son aspect historique. «On ne peut pas tout refaire à neuf. La toiture doit s’intégrer dans l’urbanisme», note Lukas Camenzind. A l’intérieur, l’éclairage doit aussi être refait, pour une somme additionnelle de 250’000 francs.

Durant les futurs travaux de rénovation, l’église restera accessible aux fidèles, pour la messe quotidienne entre autres. La première construction de l’église des Cordeliers date de 1281 environ, lorsque des Franciscains de Bâle s’établissent à Fribourg pour fonder un monastère qui a vite gagné en importance.

Cordelier est le nom donné aux Franciscains, un ordre monastique dont les membres s’inspirent de François d’Assise. A Fribourg, le monastère est aujourd’hui trop grand pour leur communauté. Une partie des étages sert de logements pour les étudiants, et les sous-sols ont été aménagés pour conserver des archives.