Le traditionnel cortège du Picoulet a réuni près de 1800 jeunes

Keystone-SDA

A Genève, près de 1800 jeunes, selon la police, ont participé vendredi matin au Picoulet, le traditionnel cortège déguisé de l'Escalade des élèves du secondaire II. Ce défilé musical et festif s'est déroulé au centre-ville dans une ambiance bon enfant.

1 minute

(Keystone-ATS) Un mineur a été interpellé pour usage d’un engin pyrotechnique, a précisé la police genevoise. Aucun autre incident n’a été signalé. Comme chaque année, les batailles de mousse à raser ont ponctué le Picoulet.

Parti du CEC André-Chavanne, le cortège qui a été rejoint par les élèves d’autres établissements, s’est rendu jusqu’aux Bastions en passant par le Pont du Mont-Blanc. Les jeunes, déguisés pour l’occasion, suivaient en dansant des vélos-cargos musicaux. Les automobilistes ont quant à eux dû prendre leur mal en patience.