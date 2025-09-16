La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le trou de la couche d’ozone a rétréci l’année dernière

Keystone-SDA

Le trou de la couche d'ozone a rétréci l'année dernière par rapport aux précédentes. Des facteurs atmosphériques naturels mais aussi la collaboration internationale expliquent cette amélioration, a dit mardi l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Il y a 40 ans, les pays se sont rassemblés pour décider de la première étape pour protéger la couche d’ozone», se félicite le secrétaire général Antonio Guterres, à l’occasion de la Journée mondiale de l’ozone. «Aujourd’hui, la couche d’ozone guérit. Ce succès nous rappelle que lorsque les nations écoutent les avertissements de la science, des avancées sont possibles», a-t-il ajouté.

L’année dernière, le trou d’ozone sur l’Antarctique affichait fin septembre un déficit au maximum d’un peu plus de 46 millions de tonnes, moins que la moyenne sur environ 30 ans. Durant les quatre années précédentes, il était plus important. Autres indications réjouissantes, la perte d’ozone a démarré plus tard et le rétablissement a été rapide.

Le Protocole de Montréal a permis le retrait de plus de 99% de la production et la consommation des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone. Celles-ci étaient notamment utilisées dans la réfrigération, l’air conditionné, la mousse des extincteurs ou des sprays pour les cheveux.

Niveau des années 1980 vers 2060

La couche d’ozone pourrait retrouver ses niveaux des années 80 de 2040 au milieu des années 2060, selon les régions, affirme également l’OMM. Cette situation devrait considérablement diminuer les cancers de la peau et les dommages aux écosystèmes dus à l’exposition excessive aux UV.

L’organisation appelle la communauté internationale à poursuivre les efforts. Le rétablissement de la couche d’ozone contribue à plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) comme ceux sur la santé, le climat ou encore l’alimentation.

Au total, 164 pays ont aussi ratifié un protocole pour réduire les hydrofluorocarbones. Ces substances sont utilisées comme des substitutions à celles qui appauvrissent la couche d’ozone. La diminution a lieu comme prévu et elle peut contribuer à éviter, d’ici 2100, un réchauffement de jusqu’à 0,5° C du climat.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
36 J'aime
27 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision