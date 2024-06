Le Trust Village lancé pour une Genève internationale innovante

(Keystone-ATS) La Genève internationale a désormais un nouvel acteur pour dynamiser l’innovation numérique durable. Le “Trust Village Genève” a été lancé mardi au Campus Biotech.

Etabli par la Trust Valley et par le Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), ce dispositif va accompagner les startups actives sur la confiance numérique au centre de la Genève internationale. Il vient s’ajouter aux différents membres de l’écosystème pour des nouvelles technologies durables.

Le Trust Village se penchera également sur la cybersécurité, l’intelligence artificielle (IA) ou les technologies quantiques. Alors qu’en mars dernier, l’Open Quantum Institute qui avait été lancé par l’Anticipateur de Genève sur la diplomatie scientifique (GESDA) est devenu opérationnel au CERN.

Le nouvel acteur veut établir des liens entre économie durable, monde académique et entreprises. Une quinzaine d’initiatives locales et internationales, qui seront accompagnées pendant un an, ont été dévoilées mardi au moment du lancement.

Un Trust Village rassemble déjà plus de 30 entreprises dans le canton de Vaud. Avec cette nouvelle entité, “l’objectif est de permettre aux organisations internationales de s’appuyer sur les dernières innovations numériques”, affirme la directrice Lennig Pedron. Selon elle, les nouvelles technologies et la cybersécurité sont des questions mondiales qu’il faut régler au niveau local.

Ensuite, ces initiatives, en rassemblant tous les acteurs, des gouvernements au secteur privé en passant par la société civile, doivent être portées pour avoir un impact mondial, a renchéri de son côté le directeur exécutif du GCSP, l’ambassadeur Thomas Greminger. Parmi les différentes conditions, les innovations accompagnées doivent être actives ou exploitées depuis moins de trois ans pour être associées au dispositif.