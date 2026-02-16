La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le Valais accorde 870’000 francs à 28 projets climatiques communaux

Keystone-SDA

Le canton du Valais va soutenir financièrement 28 projets d'adaptation aux changements climatiques proposés par les communes. La contribution se monte à 870'000 francs, répartis sur 2026 et 2027.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Afin de soutenir les communes dans leurs efforts de durabilité, le canton du Valais a lancé un appel à projets en juin dernier, rappelle-t-il lundi dans un communiqué. Au total, 42 projets remplissant les conditions prédéfinies ont été déposés, représentant 60 communes.

Une commission d’évaluation a évalué ces projets et en a retenu 28 pour un soutien financier. Celui-ci s’élève au maximum à 50% des coûts budgétés, jusqu’à concurrence de 50’000 francs par projet sur deux ans.

Les projets sélectionnés proposent des solutions pour augmenter la résilience du territoire face aux dangers naturels, optimiser la gestion de l’eau et/ou développer la biodiversité et les sols naturels. Certains sont portés par plusieurs communes.

Garantir l’approvisionnement en eau

Concrètement, ils ont par exemple pour objectif de diversifier les plantations de saules qui servent d’ouvrage de protection végétale, garantir l’approvisionnement en eau potable et en eau d’irrigation, interconnecter les réseaux d’eau potable de plusieurs communes, revitaliser un cours d’eau en créant un bassin pour retenir l’eau de pluie, et gérer les eaux pluviales dans des espaces urbanisés de montagne.

D’autres projets visent à prendre des mesures contre l’imperméabilisation des sols, planter des prairies fleuries, ou réaménager et végétaliser des surfaces pour lutter contre les îlots de chaleur, tout en favorisant des espèces indigènes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision