Le Valais interdit les engins pyrotechniques à l’intérieur

Le Valais interdit les feux d'artifice à l'intérieur Keystone-SDA

Deux semaines après l'incendie de Crans-Montana, le Valais a décidé mercredi d'interdire l'usage d'engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public. Il va aussi octroyer une aide financière urgente aux victimes de l’incendie.

(Keystone-ATS) «Le Conseil d’Etat a décidé d’interdire l’usage d’engins pyrotechniques dans les établissements destinés à recevoir du public», écrit le gouvernement valaisan dans un communiqué. Le canton de Vaud avait déjà décidé la semaine dernière d’interdire de tels engins dans les établissements publics, en réaction au drame de Crans-Montana.

Le Conseil d’Etat valaisan a également débloqué un fonds pour les victimes de l’incendie. Un montant forfaitaire de 10’000 francs sera mis à disposition pour chaque victime hospitalisée ou décédée, indique-t-il.

Un compte destiné à recueillir les dons de privés ou d’organisations a aussi été débloqué, à la demande des personnes voulant participer financièrement. L’ensemble des fonds sera versé à une fondation indépendante qui doit encore être créée.