Le Valais se dote d’un poste d’infirmière cantonale, une première

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat valaisan a choisi de doter le Canton d'un nouveau poste. Emmanuelle Kerwien-Jaquier (37 ans) vient d'être nommée comme infirmière cantonale au sein du Service de la santé publique (SSP). Une première.

(Keystone-ATS) La tâche de Mme Kerwien-Jaquier sera notamment d’accompagner le développement des soins infirmiers en Valais, en mettant l’accent sur la formation et l’encouragement de la relève, ainsi que sur l’amélioration de l’attractivité et des conditions de travail des professions soignantes», précise le Conseil d’Etat, dans un communiqué diffusé mardi. La nouvelle venue prendra ses fonctions le 1er juin.

La création de ce nouveau poste se veut une réponse à une motion acceptée en ce sens par le Grand Conseil, rappelle le gouvernement.

Infirmière HES de formation, Emmanuelle Kerwien-Jacquier travaille actuellement à la Haute école de santé (HEdS) de la HES-SO Valais-Wallis à Viège en qualité de maître d’enseignement HES, de responsable de la formation pratique et de cheffe de programme de la maturité spécialisée santé et des modules complémentaires santé.