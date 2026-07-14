Le Valais veut mieux protéger les travailleurs exposés au soleil

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Le Service valaisan de protection des travailleurs et des relations du travail (SPT) renforce la protection des travailleurs exerçant une activité physique intense en plein air. Un réseau de surveillance permet désormais d’anticiper les situations à risques.

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(Keystone-ATS) Lorsque les seuils critiques seront atteints, le canton recommande vivement d’interrompre les travaux physiques intenses exposés au soleil entre 14h00 et 17h00 dans les zones concernées. Si la protection de la santé des travailleurs l’exige, le canton pourra décréter une interdiction formelle», précise, mardi matin, l’Etat du Valais, dans un communiqué.

Les activités indispensables relevant de la sécurité publique, de situations d’urgence ou de la protection contre des événements naturels demeurent réservées.

Afin de protéger la santé des travailleurs, le SPT étend son dispositif de surveillance en installant 32 sondes météorologiques sur le territoire cantonal. Cette densification se poursuivra concrètement au cours des prochaines semaines.

Mieux s’adapter à la chaleur

Accessible en ligne, ce dispositif permettra de consulter la situation en temps réel ainsi que les prévisions. En se basant sur la sonde la plus proche des chantiers concernés, les entreprises pourront à l’avenir bénéficier d’un préavis de quelques jours leur permettant d’anticiper leur organisation. Le SPT invite les communes à autoriser une anticipation du début du travail dès 05h30 en cas de fortes chaleurs.

«Les entreprises pourront notamment débuter le travail plus tôt ou opter pour des régions ou zones non concernées par l’alerte. Les données des sondes serviront de référence pour déterminer les secteurs concernés par les mesures de protection», résume le SPT.

Procédures pénales prévues

Cet indicateur prend en compte la température sèche, l’humidité relative, le rayonnement et le vent, ce qui correspond mieux aux conditions climatiques ressenties. Lorsque les prévisions indiqueront un dépassement des seuils critiques dans une zone donnée durant une heure au moins (soit 29,4 degrés), les travaux physiques intenses réalisés en plein air sans possibilité d’ombrage seront très fortement déconseillés entre 14h00 et 17h00.

Le respect de ces recommandations pourra faire l’objet de contrôles sur le terrain. En cas de non-respect avéré et de mise en danger de la santé des travailleurs, des procédures pénales pourront être ouvertes.