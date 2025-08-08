La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le vaudois Astrocast placé en sursis concordataire

Keystone-SDA

Le concepteur vaudois de nanosatellites Astrocast fait vendredi l'objet d'un appel à créanciers, dans le cadre d'une procédure de sursis concordataire. Ce répit provisoire a été accordé fin juin et court jusqu'au 1er janvier 2026, indique une publication vendredi dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Fondé en 2014 à Lausanne, Astrocast a connu une éphémère cotation de 2021 à 2024, sur la place Euronext Growth d’Oslo. L’entreprise avait lancé son premier satellite en décembre 2018. L’objet, de la taille d’une boîte à chaussures, s’était envolé de Californie à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, la compagnie d’Elon Musk.

