Le vaudois Astrocast placé en sursis concordataire
Le concepteur vaudois de nanosatellites Astrocast fait vendredi l'objet d'un appel à créanciers, dans le cadre d'une procédure de sursis concordataire. Ce répit provisoire a été accordé fin juin et court jusqu'au 1er janvier 2026, indique une publication vendredi dans la feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
(Keystone-ATS) Fondé en 2014 à Lausanne, Astrocast a connu une éphémère cotation de 2021 à 2024, sur la place Euronext Growth d’Oslo. L’entreprise avait lancé son premier satellite en décembre 2018. L’objet, de la taille d’une boîte à chaussures, s’était envolé de Californie à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX, la compagnie d’Elon Musk.