La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le vent transforme un feu de champ en feu de forêt à Bernex

Keystone-SDA

Un incendie s'est déclaré mercredi après-midi dans un champ de la commune de Bernex (GE). En raison du vent, la forêt située à plus de 300 mètres du sinistre a aussi pris feu. Personne n'a été blessé, mais deux caravanes ont été entièrement détruites par les flammes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) est intervenu à 14h48, a-t-il indiqué mercredi. A son arrivée, les sapeurs-pompiers de Saint-Julien-en-Genevois (F) étaient déjà en train de combattre le sinistre, au vu de la proximité immédiate de la frontière franco-suisse.

Si tous les foyers sont éteints, une surveillance active est maintenue sur l’ensemble du site pour prévenir toute reprise du feu, précise le SIS, qui est intervenu avec cinq véhicules, dont une ambulance, et 16 sapeurs-pompiers. De son côté, le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie a dépêché cinq sapeurs-pompiers et un véhicule.

Le SIS rappelle qu’il est essentiel d’appeler le 118 pour signaler tout départ de feu ou dégagement de fumée en cette période de sécheresse et de forte chaleur. Les observations des témoins lui permettent d’ajuster au mieux les moyens à engager sur le terrain.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision