Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l’attaque de Sydney

Keystone-SDA

L'attaque terroriste de Sydney, en Australie, a conforté les forces de sécurité du Forum économique mondial de Davos dans leurs prises de mesures. "De tels événements peuvent se produire partout dans le monde", a déclaré le chef de la police cantonale des Grisons.

(Keystone-ATS) «On ne s’attendait pas à un attentat de ce type en Australie», a déclaré Walter Schlegel, le chef de la police cantonale des Grisons, dans une interview publiée mardi par la Südostschweiz. C’est pourquoi Davos doit être préparé.

Pour le WEF, la menace terroriste n’est pas nouvelle. Depuis 25 ans, le dispositif mis en place à Davos est systématiquement axé sur le terrorisme, a expliqué le commandant de la police grisonne. Chaque année, des améliorations sont apportées dans la planification de la sécurité, mais le dispositif de base existant est «solide et très efficace», a ajouté Walter Schlegel.

«Mieux s’adapter aux actes isolés»

La situation en matière de sécurité est évaluée en permanence. Selon le commandant de police, cette tâche incombe non seulement à la police cantonale, mais aussi au Service de renseignement de la Confédération et au Service fédéral de sécurité. «L’augmentation de la menace indique que nous devons encore mieux nous préparer faces aux délinquants isolés et aux petits groupes qui peuvent commettre des attentats avec des moyens simples, y compris des attentats-suicides», a déclaré Walter Schlegel.

En outre, il existe la possibilité que des drones puissent s’infiltrer dans le dispositif de sécurité. Depuis une dizaine d’années, des systèmes de défense contre ces engins sont utilisés à différents endroits du WEF, a confirmé Walter Schlegel. Le Forum est également préparé depuis des années aux cyberattaques.

Participation de Trump «assez» probable

Pour l’édition de janvier 2026, certains facteurs d’incertitude sont «peut-être plus importants que les années précédentes», a encore relevé le chef de la police. Car la liste des participants n’est pas encore définitive.

Selon le commandant grison, la probabilité que le président américain Donald Trump se rende à Davos est «assez grande». «La question est alors de savoir ce que cela entraîne, et quels sont les Etats et les présidents qui vont venir».

Une visite de Trump ferait grimper les coûts de sécurité du WEF. Ces derniers ont déjà augmenté ces dernières années. Pour la rencontre annuelle de 2025, ils se situaient juste en dessous des 9 millions de francs.

Le WEF est de plus en plus fréquenté par des invités politiques. Selon Walter Schlegel, les réactions peuvent varier en fonction des personnes qui se rendent à Davos. Selon lui, les manifestations comportent toujours un grand risque, car on ne sait pas combien de personnes y participent et quelles sont leurs intentions.