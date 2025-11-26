La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Leclanché: incendie sur une ligne de montage à Yverdon (VD)

Keystone-SDA

Un incendie s'est produit mardi soir sur une ligne de montage du fabricant de systèmes de stockage d'électricité Leclanché à Yverdon-les-Bains (VD). Aucun collaborateur ou sous-traitant n'a été blessé et le bâtiment n'a pas été endommagé, a indiqué l'entreprise mercredi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les pompiers locaux sont rapidement intervenus et ont pu évacuer la fumée et sécuriser le module incendié. Les dommages à la ligne de production font l’objet d’une expertise et la production devrait reprendre aussi rapidement que possible. Le reste de la production de l’usine n’a pas été touché.

