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Leclanché obtient un délai pour une subvention européenne

Keystone-SDA

Leclanché a annoncé que l'Agence européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) avait accepté de reporter d'un an la date limite de clôture financière dans le cadre d'une subvention de 74,2 millions d'euros (68,4 millions de francs).

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le fabricant de batteries yverdonnois dispose désormais jusqu’à fin juin 2027 pour réunir les 141,3 millions d’euros de financement nécessaires à son projet. «Conformément aux conditions de la convention de subvention, l’octroi de la subvention de 74,2 millions d’euros est subordonné à la présentation par l’entreprise d’une preuve de financement à hauteur de 141,3 millions d’euros destiné à soutenir le projet», explique Leclanché dans un communiqué publié mercredi.

Le financement devait être initialement obtenu avant la fin juin 2026.

La subvention vise à soutenir le déploiement industriel de technologies de fabrication de cellules de batteries en Europe, selon l’entreprise. Elle doit permettre de porter la capacité de son site de Willstätt, en Allemagne, à 2 gigawattheures.

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