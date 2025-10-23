Lehmbruck-Netzhammer: modernité et actualité en dialogue à Zurich

Le Kunsthaus de Zurich consacre une exposition au sculpteur allemand Wilhelm Lehmbruck (1881-1919) en dialogue avec l'artiste suisse contemporain Yves Netzhammer qui l'a mise en scène. La vulnérabilité humaine, hier et aujourd'hui, en constitue le thème central.

(Keystone-ATS) L’accent de cette exposition monographique, à voir dès vendredi jusqu’au 18 janvier, est mis sur les dernières années de vie et de création de Lehmbruck à Berlin et à Zurich, indique le Kunsthaus jeudi. Les visiteurs peuvent y admirer des oeuvres centrales du Musée Lehmbruck de Duisbourg (D) ainsi que des pièces appartenant aux héritiers du sculpteur et au Kunsthaus.

Le public peut y voir des sculptures, mais aussi des dessins, des eaux-fortes et des tableaux de l’artiste allemand. Inspiré par ses rencontres parisiennes avec Rodin, Brâcusi, Archipenko et d’autres grands noms de l’art moderne, Lehmbruck a consacré son travail exclusivement au corps humain. Ses oeuvres reflètent des questions existentielles dont l’urgence redevient manifeste en période de crises généralisées.

Intitulé «Ô Homme! Wilhelm Lehmbruck – Les dernières années. Dialogue avec Yves Netzhammer», ce face-à-face n’est pas anodin. Agé de 55 ans, l’artiste numérique, dessinateur, créateur d’installations et vidéaste zurichois a déjà présenté des oeuvres au Musée Lehmbruck. Nombre de ses créations incarnent, en effet, un prolongement numérique de l’oeuvre de Lehmbruck.