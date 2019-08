Deux des trois jeunes contaminés en Haute-Saône par la leptospirose, maladie infectieuse potentiellement mortelle, étaient toujours hospitalisés samedi dans un état "grave", a indiqué l'Agence régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté. Leur état est toutefois "stable".

Un de leurs amis a également été contaminé et hospitalisé mais son "état de santé s'est amélioré rapidement", a précisé à l'AFP Marc Di Palma, médecin à l'ARS.

Ces trois personnes faisaient partie d'un groupe de six jeunes venus se baigner dans la rivière L'Ognon, à Pesme, dans une zone de baignade non contrôlée, et donc sans contrôle sanitaire. Selon la préfecture de Haute-Saône, ces trois cas sont les "seuls (...) détectés à ce jour" dans la région.

Les deux jeunes les plus sévèrement touchés ont été "hospitalisés pour une symptomatologie grave (...), avec des problématiques touchant certains organes", a précisé M. Di Palma. Leur évolution, "stable pour le moment", "nécessite une surveillance importante. Ils sont pris en charge dans services spécialisés", a-t-il ajouté.

Zones surveillées

"La leptospirose peut se développer dans des zones de rejets des eaux usées, où il y a une prolifération des ragondins porteurs du germe qui contaminent l'eau par leur urine. Ceux qui se baignent dans ces endroits peuvent alors s'exposer à cette maladie", a expliqué le médecin.

"L'ensemble des activités de baignade et de loisirs aquatiques en eau douce présente un risque d'exposition aux bactéries responsables de la leptospirose", avait mis en garde vendredi soir la préfecture dans un communiqué, rappelant que "la baignade doit se pratiquer dans des zones surveillées faisant l'objet d'un contrôle sanitaire".

"Maladie des rats"

Surnommée la "maladie des rats", la leptospirose, maladie à prédominance estivale, est due à des bactéries présentes dans les urines des animaux, essentiellement les rongeurs.

Après l'incubation, de trois à une vingtaine de jours, la maladie se manifeste dans la majorité des cas par des signes ressemblant à la grippe (forte fièvre avec frissons, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, troubles digestifs).

Les formes graves peuvent entraîner une atteinte de tous les organes (défaillance multiviscérale) potentiellement mortelle, avec une insuffisance rénale et des hémorragies.

