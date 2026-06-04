Les «Bio-Days» arrivent ce week-end à Chiètres (FR)

Keystone-SDA

Les "Bio-Days", anciennement la Journée ou Balade des légumes, reprennent place ce samedi et dimanche du côté de Chiètres (FR). L’événement seelandais poursuit son évolution pour une quatrième édition qui ouvre un nouveau chapitre de son histoire.

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(Keystone-ATS) «Le changement de nom symbolise l’évolution du projet», ont rappelé les organisateurs en dévoilant l’événement récemment. Ce qui était à l’origine une journée découverte autour des légumes biologiques est devenu, au fil des éditions, un week-end d’expériences variées mêlant agriculture, tourisme, gastronomie et rencontres.

«L’objectif dépasse aujourd’hui largement la simple présentation des légumes», précise le communiqué. Les «Bio-Days» souhaitent «montrer à quel point la production régionale, le tourisme durable et les expériences authentiques sont étroitement liés». Les visiteurs ne doivent pas «seulement découvrir le Seeland, mais le vivre».

«Le Seeland est considéré comme le plus grand jardin potager de Suisse», ont signalé encore les organisateurs. L’un des éléments centraux des journées du bio, qui se définissent comme un «événement intergénérationnel destiné aux familles», reste par ailleurs la «proximité avec les productrices et producteurs».